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4 года не могут завершить работы по реконструкции филармонии
Сегодня, 10:35
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По словам заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева работы по реконструкции филармонии по ул. Державинская в городе Тамбове должны завершить в текущем году. Последний раз работы надеялись закончить в прошлом году, это обещал начальник управления градостроительства и архитектуры области Александр Филатов.
Первоначально работы планировали завершить в 2015 году. УФСБ России по Тамбовской области 10 февраля 2017 года возбудила уголовное дело по факту хищения денежных средств при выполнении подрядных работ по объекту: «Реконструкция здания «Концертный зал»». (ч. 4.ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). А также уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
Фото: сентябрь 2018 года. LifeTambov.ru
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