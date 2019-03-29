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Александра Боброва обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями
Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва. В рамках апелляционного производства Тамбовский областной суд 9 апреля рассмотрит жалобу.
Александр Бобров возглавлял администрацию города Тамбова с 2010 по 2015 годы. Его обвиняют в использование служебных полномочий вопреки интересам службы, а также в мошенничестве.
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Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва.
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