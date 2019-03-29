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Тамбовскую область ожидает пик паводка
Сегодня, 08:22
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На этой неделе в Тамбовской области ожидается пик паводка. По сообщениям тамбовского гидрометцентра паводковая обстановка в регионе остается стабильной. Аварийных сбросов воды на гидротехнических сооружениях Тамбовской области не проводилось.
При этом специалисты предупреждают, что выходить на водные объекты опасно, толщина льда на большинстве водоемов составляет более 50 сантиметров, но его структура неоднородна. Весенний лёд крайне опасен.
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