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Сегодня в Тамбовской области прогнозируют шквалистый ветер

Сегодня, 07:42
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Сегодня в Тамбовской области прогнозируют шквалистый ветер По данным профильного центра Главного управления МЧС России по Тамбовской области сегодня на территории региона ожидается переменная облачность и сильный шквалистый ветер, порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью колебалась от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Из-за сильного ветра возможно возникновение аварийно-опасных ситуаций, обрушение легких конструкций, нужно быть внимательными и осторожными.
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