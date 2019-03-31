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Сегодня в Тамбовской области прогнозируют шквалистый ветер
По данным профильного центра Главного управления МЧС России по Тамбовской области сегодня на территории региона ожидается переменная облачность и сильный шквалистый ветер, порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью колебалась от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Из-за сильного ветра возможно возникновение аварийно-опасных ситуаций, обрушение легких конструкций, нужно быть внимательными и осторожными.
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По данным профильного центра Главного управления МЧС России по Тамбовской области сегодня на территории региона ожидается переменная облачность и сильный шквалистый ветер, порывы могут достигать 18 м/с.
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В миграционном обмене с регионами России население Тамбовской области за январь 2019 года уменьшилось на 128 человек (за январь 2018 г. - на 107 человек).
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