Александр Архипов: «Самая плохая из всех шести созывов - это Дума 6-го созыва» Комментариев: 0



«Тогда было сложное время. В Думе были разные люди. Кто-то использовал депутатские полномочия для карьеры, кто-то для бизнеса. Но было немало тех, кто хотел справедливости и порядка в городе. Мы старались не допустить «разбазаривания» городского имущества. Не всегда, но это нам удавалось делать. Сейчас могу в какой-то мере сравнить деятельность Думы разных созывов. И, по-моему, самая плохая из всех шести созывов - это Дума 6-го созыва, т.е. та, которая действует сейчас», - высказывает свое мнение Александр Архипов.



«По закону депутат - это представитель жителей во власти. А так ли это на самом деле?», - задается риторическим вопросом экс-депутат.



«Нынешняя Дума выбрала почти единогласно главой города Рогачёва Ю. Затем единогласно через год сняла его. Следом выбрали Чеботарёва С. И через два года сняла и его. Это что, недальновидность депутатов или их ошибки? Уж очень дорого они обходятся городу. И ни один из тех депутатов, кто выбирал, а потом «убирал» этих глав города, ни разу не покаялся и не повинился. Стыдно, противно и печально всё это. Нет представителей горожан в городской Думе. Точнее есть, но их мало», - считает Александр Архипов. Совсем недавно Тамбовская городская Дума отметила свое 25-летие. Об итогах работы представительного органа шестого созыва рассуждает депутат Тамбовской городской Думы II созыва Александр Архипов.«Тогда было сложное время. В Думе были разные люди. Кто-то использовал депутатские полномочия для карьеры, кто-то для бизнеса. Но было немало тех, кто хотел справедливости и порядка в городе. Мы старались не допустить «разбазаривания» городского имущества. Не всегда, но это нам удавалось делать. Сейчас могу в какой-то мере сравнить деятельность Думы разных созывов. И, по-моему, самая плохая из всех шести созывов - это Дума 6-го созыва, т.е. та, которая действует сейчас», - высказывает свое мнение Александр Архипов.«По закону депутат - это представитель жителей во власти. А так ли это на самом деле?», - задается риторическим вопросом экс-депутат.«Нынешняя Дума выбрала почти единогласно главой города Рогачёва Ю. Затем единогласно через год сняла его. Следом выбрали Чеботарёва С. И через два года сняла и его. Это что, недальновидность депутатов или их ошибки? Уж очень дорого они обходятся городу. И ни один из тех депутатов, кто выбирал, а потом «убирал» этих глав города, ни разу не покаялся и не повинился. Стыдно, противно и печально всё это. Нет представителей горожан в городской Думе. Точнее есть, но их мало», - считает Александр Архипов.



