|
Власти пообещали учесть мнение горожан в вопросе переименования улицы Степана Разина
Сегодня, 08:40
Комментариев: 0
Версия для печати
Поступили ответы из администрации города Тамбова и Тамбовской области по вопросу возможного переименования улицы Степана Разина на обращения депутата Тамбовской городской Артема Александрова.
Суть ответов следующая – при проведении заседания рабочей группы будут рассмотрены обращения жителей и учтено мнение населения в соответствии с действующим законодательством. Согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Тамбовской области» наименование и переименование улиц производится представительным органом местного самоуправления с учётом мнения населения.
«В данной ситуации мнение населения однозначно – нет переименованию улицы Степана Разина. В принципе можно уже было на рабочей группе рассмотреть этот вопрос, тем самым прекратить будоражить жителей города подобными планами», - считает депутат.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.