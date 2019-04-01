Российские семьи не могут купить самое необходимое 0 Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тысяч рублей.

Четыре пассажирки автобуса получили ушибы из-за резкой остановки 0 В Тамбове на улице Мичуринской из-за резкого торможения автобуса различные ушибы получили пассажиры: семнадцатилетняя девушка и женщины: 1945, 1957 и 1975 годов рождения.

Власти пообещали учесть мнение горожан в вопросе переименования улицы Степана Разина 0 Поступили ответы из администрации города Тамбова и Тамбовской области по вопросу возможного переименования улицы Степана Разина на обращения депутата Тамбовской городской Артема Александрова.

Александр Никитин принял участие в проекте «Диалог на равных» 0 Вчера глава администрации Тамбовской области Александр Никитин принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных», который прошел на базе ТГТУ.

Александр Архипов: «Самая плохая из всех шести созывов - это Дума 6-го созыва» 0 Совсем недавно Тамбовская городская Дума отметила свое 25-летие. Об итогах работы представительного органа шестого созыва рассуждает депутат Тамбовской городской Думы II созыва Александр Архипов.

В Тамбовской области могут закрыть ещё одну школу 0 В селе Лукино Ржаксинского района могут закрыть школу. Родители учащихся обратились на сайт губернатора Александра Никитина с требованием не закрывать школу.

Сколько в Тамбовской области построили жилья в 2018 году? 0 В Тамбовской области по итогам 2018 года построено 858865 кв. м жилья. Сохранятся огромная диспропорция по муниципалитетам. Больше половины нового жилья построено в Тамбове и Тамбовском районе (Тамбов – 399993 кв.м, Тамбовский район – 141235 кв. м).

В Мучкапском районе погибли мотоциклисты 0 В Мучкапском районе 1 апреля в ДТП погибли водитель и пассажир мотоцикла KAWASAKI. В 23.30 водитель мотоцикла, мужчина 1990 года рождения, не справился с управлением, выехал на правую обочину и допустил опрокидывание.

Тамбовская область на 56 месте по доступности ипотеки 0 Тамбовская область заняла 56 место в рейтинге регионов по доступности ипотечных кредитов по итогам 2018 года. По итогам 2018 года в Тамбовской области построено 858865 кв. м жилья.

Группа «ФосАгро» укрепляет позиции в Тамбовской области 0 Группа «ФосАгро» откроет на территории Тамбовской области второй центр, который обеспечит прямые поставки минеральных удобрений сельхозпроизводителям на юге Тамбовской области.

Многие подрядчики отказываются выполнять гарантийный ремонт дорог 0 Временно исполняющий обязанности главы города Тамбова Дмитрий Самородин проинспектировал состояния дорожного хозяйства на территории областного центра после зимы. «Задача - к Пасхе город убрать, и определенные ремонтные работы произвести», - заявил Дмитрий Самородин.

Сегодня в Тамбовской области прогнозируют шквалистый ветер 0 По данным профильного центра Главного управления МЧС России по Тамбовской области сегодня на территории региона ожидается переменная облачность и сильный шквалистый ветер, порывы могут достигать 18 м/с.

Вышла в свет книга "Время Коваля" 0 Вышла в свет книга Евгения Писарева "Время Коваля". В Тамбове периода 1988-1998 годов Валерий Коваль был знаковой фигурой, что и позволило назвать этот отрезок времени его именем.

Ректор рязанского университета стал фигурантом уголовного дела 0 Рязань шокирована и активно обсуждает возбуждение уголовного дела в отношении ректора Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой.

Семьи Тамбовского района получили сертификаты на жильё 0 Жители Тамбовского района получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Сертификаты получила 51 семья, из них 20 - по категории молодые семьи и молодые специалисты.

В Первомайском районе ночью погиб пешеход 0 В Первомайском районе Тамбовской области 31 марта в ДТП погиб пешеход.

ФК «Тамбов» набрал 60 очков в чемпионате 0 ФК "Тамбов" обыграл в домашнем матче команду "Луч" из Владивостока. 30 марта в футбольном манеже 1500 зрителей были свидетелями победы тамбовчан со счетом 2-1.

В Тамбовской области начался весенний призыв граждан на военную службу 0 В Тамбовской области, как и по всей России с 1 апреля, начинается весенний призыв на срочную службу в вооруженных силах. Призывная кампания до 15 июля.

На соки с добавлением сахара повысят налог 0 Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.

Городская Дума отметила 25-летие на фоне требований о роспуске 0 На прошлой неделе в Тамбовском молодежном театре прошло торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию Тамбовской городской Думы.