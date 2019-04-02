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Детский садик – ветхая кровля, плесень, гнилые полы
Прокуратура провела проверку по обращению родителей детей, посещающих детский сад № 8 «Теремок», который располагается в городе Рассказово. По результатам проверки установлено, что из-за ветхости кровли, происходит залитие учебных классов и других помещений образовательного учреждения. На стенах и потолке имеются следы затеков, появились глубокие трещины, разрушено штукатурное покрытие, отдельные участки стен покрыты плесенью. На открытых верандах деревянные полы подверглись гниению, местами деформировались, образовались провалы.
Несмотря на выявленные нарушения только через суд удалось обязать администрацию города провести работы по ремонту здания детского садика.
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