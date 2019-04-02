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С приходом нового руководителя учреждение изменилось в лучшую сторону
Сегодня, 11:39
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На днях в администрации города Тамбова под председательством замглавы администрации Анатолия Семченко состоялось совещание по вопросу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Тамбова.
Ключевая тема - обсуждение вопроса погашения задолженности, образовавшейся у таких муниципальных предприятий как «Ритуал» и «Тамбовгортранс». Если в транспортном предприятии заметным образом не улучшилась ситуация, то у МУП «Ритуал» есть серьезные успехи. По словам директора «Ритуала» Андрея Эндерса, работа по погашению накопленной за несколько предыдущих лет задолженности активно велась в течение этого и предыдущего года. «По итогам 2018 года нам удалось закрыть задолженность перед налоговой инспекцией. Рассчитываем, что до конца года закроем просроченную кредиторскую задолженность в целом», - убежден Андрей Эндерс.
По мнению первого заместителя председателя Тамбовской городской Думы Марины Подгорновой, с приходом нового руководителя учреждение заметно изменилось в лучшую сторону в плане финансовой дисциплины.
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