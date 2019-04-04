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«Считаем своеобразным обманом жителей» – горожане о решении депутатов
Сегодня, 07:23
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Почти две сотни подписей жители города Тамбова, проживающие в домах, расположенных неподалеку от сквера в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей направили в администрацию города и Тамбовскую городскую Думу по вопросу установки памятника Николаю Рябову на территории сквера.
Как пишут горожане в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «Народная инициатива» данный сквер был выбран для благоустройства. Бывшим главой города Чеботаревым С.А. было озвучено, что на территории данного сквера собираются устроить многофункциональную спортплощадку с тренажерами. В СМИ была опубликована информация по названию вышеуказанного сквера - «Спортивный».
«Данный вопрос до принятия решения Тамбовской городской Думой 27.02.2019 г. не обсуждался с жителями нашего микрорайона, что считаем своеобразным обманом жителей, которые ожидали до сего времени уже озвученного решения по благоустройству. По нашему мнению оптимальным местом расположением памятника будет являться территория образовательного учреждения - МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова», - считают жители города.
Фото - топ68
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