Автомойка в 10 метрах от русла реки Студенец Комментариев: 0



По мнению депутата Согласно п. 5 ч. 15 ст. 65 ВК РФ, запрещает строительство и деятельность станций технического обслуживания и автомоек в водоохранных зонах. В районе автомойки проходит водоохранная зона р. Студенец. «Вновь направил обращение в органы прокуратуры, интересно, что на этот раз мне ответят. Кстати на противоположном берегу реки не первый год работает автосервис и все на это закрывают глаза, точнее отписываются, что все по закону и по понятиям», - отмечает Артем Александров. Недавно начала свою работу автомойка транспортных средств по адресу: г. Тамбов, ул. Пролетарская, 194 Д. Автомобильная мойка располагается на искусственном береге на территории водоохраной зоны реки Студенец, в 10 метрах от русла водного объекта. «Искусственный берег был создан неизвестными лицами, которые в 2017 году привезли почти 10 «КАМАЗов» земли (в том числе строительного мусора) и засыпали ей берег р. Студенец, тогда я обращался в прокуратуру, но каких либо мер принято не было. По документам земельный участок был предоставлен для строительства здания автосервиса и автомойки», - пишет в социальных сетях депутат городской Думы Артем Александров.По мнению депутата Согласно п. 5 ч. 15 ст. 65 ВК РФ, запрещает строительство и деятельность станций технического обслуживания и автомоек в водоохранных зонах. В районе автомойки проходит водоохранная зона р. Студенец. «Вновь направил обращение в органы прокуратуры, интересно, что на этот раз мне ответят. Кстати на противоположном берегу реки не первый год работает автосервис и все на это закрывают глаза, точнее отписываются, что все по закону и по понятиям», - отмечает Артем Александров.



