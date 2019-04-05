У «Элитстроя» нет денег даже на консервацию долгостроя Комментариев: 0



В свою очередь представители ООО «Элитстрой» не приходят на судебные заседания. Представитель в предварительном судебном заседании суда заявил возражения, ссылаясь на отсутствие финансовых средств для выполнения указанных требований.



Напомним, что девятиэтажный жилой дом на Коммунальная, 46 должны были сдать ещё в апреле 2017 года, но до сих пор дольщики так и не получили своих квартир. Работы на объекте не ведутся более трёх лет. Ранее генеральным директором и учредителем ООО «Элитстрой» был депутат Тамбовской городской Думы фракции «Единая Россия», почетный гражданин Тамбова Геннадий Берстенев, который после публикаций в СМИ по проблемам с долгостроем вышел из состава фирмы. Кстати проблемы с домом начались именно в бытность, когда Геннадий Берстенев возглавлял строительную организацию. Обманутые участники долевого строительства жилого дома по адресу: г. Тамбов, ул. Коммунальная, 46 видимо не скоро смогут заехать в свои квартиры. Застройщик ООО «Элитстрой» уже больше года не выполняет предписание строительного надзора о необходимости провести работы по консервации объекта, который разрушается. Управление государственного строительного надзора Тамбовской области было вынуждено обратиться в суд, чтобы обязать нерадивого застройщика осуществить консервацию объекта и строительной площадки многоквартирного 9-этажного жилого дома с помещениями общественного назначения.В свою очередь представители ООО «Элитстрой» не приходят на судебные заседания. Представитель в предварительном судебном заседании суда заявил возражения, ссылаясь на отсутствие финансовых средств для выполнения указанных требований.Напомним, что девятиэтажный жилой дом на Коммунальная, 46 должны были сдать ещё в апреле 2017 года, но до сих пор дольщики так и не получили своих квартир. Работы на объекте не ведутся более трёх лет. Ранее генеральным директором и учредителем ООО «Элитстрой» был депутат Тамбовской городской Думы фракции «Единая Россия», почетный гражданин Тамбова Геннадий Берстенев, который после публикаций в СМИ по проблемам с долгостроем вышел из состава фирмы. Кстати проблемы с домом начались именно в бытность, когда Геннадий Берстенев возглавлял строительную организацию.



