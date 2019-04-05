Сквер по ул. Володарского/Чичканова уходит под землю Комментариев: 0



Да и о каких сейчас монументах может идти речь, если работы по благоустройству сквера выполнены не в полном объеме. Ранее городские власти совместно с населением приняли решение назвать сквер «Спортивный», планируется установка универсальной спортивной площадки.



«Кроме того весна обнажила проблемы, часть сквера уходит под землю, видимо коммуникации дают о себе знать, в этом вопросе нужно разбираться и принимать всем заинтересованным сторонам оперативные меры, поскольку речь идет о безопасности местных жителей и прежде всего детей, не исключено дальнейшее проседание грунта. К слову на создание сквера было направлено 4,5 миллиона рублей», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. Последние несколько месяцев внимание общественности приковано к скверу по ул. Володарского/Чичканова в городе Тамбове. Недавно жители отстояли территорию от застройки многоквартирным домом, а сейчас идут обсуждения вопроса целесообразности установки монументального объекта. Точнее депутаты гордумы, не посоветовавшись с горожанами, приняли решение рекомендовать установку памятника на территории сквера, что вызвало протест населения. При этом несколько народных избранников не поддержали решение.Да и о каких сейчас монументах может идти речь, если работы по благоустройству сквера выполнены не в полном объеме. Ранее городские власти совместно с населением приняли решение назвать сквер «Спортивный», планируется установка универсальной спортивной площадки.«Кроме того весна обнажила проблемы, часть сквера уходит под землю, видимо коммуникации дают о себе знать, в этом вопросе нужно разбираться и принимать всем заинтересованным сторонам оперативные меры, поскольку речь идет о безопасности местных жителей и прежде всего детей, не исключено дальнейшее проседание грунта. К слову на создание сквера было направлено 4,5 миллиона рублей», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



