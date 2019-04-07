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Задержана банда грабителей, которые проломили стену в магазине
Сегодня, 07:55
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В Ростове была задержана банда грабителей, которые в марте ограбили ювелирный магазин в ТЦ «Пчелка» в городе Тамбове. По данным следствия грабители приехали к торговому центру на фургоне, проломили стену торгового центра, забрались внутрь и вынесли сейф с драгоценностями. Все операция продолжалась считанные минуты.
Ущерб ювелирному магазину составил – 8 млн. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».
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