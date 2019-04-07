Дети пострадали в двух ДТП в Тамбове 0 В Тамбове 8 апреля на улице Чичканова водитель автомобиля LADA KALINA, находясь за рулём с признаками алкогольного опьянения, сбил девятилетнего мальчика.

Из ювелирного салона в Тамбове украли сейф с драгоценностями на 8 миллионов рублей 0 Арестованы и помещены под стражу двое мужчин, подозреваемых в краже сейфа с драгоценностями в Тамбове.

Тамбовский пенсионер мог задушить знакомого 0 Вечером 6 апреля в одном из домов Тамбова обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления подозревается 70-летний знакомый погибшего.

Для ветеранов боевых действий разработали интернет справочник 0 Тамбовских ветеранов боевых действий приглашают зарегистрироваться на онлайн-платформе «Ветераны.РФ».

В Тамбовской области устанавлен пожароопасный сезон 0 С 10 апреля в Тамбовской области устанавливается пожароопасный сезон.

Транспортную карту в Тамбовской области все-таки будут продавать в Сбербанке 0 В Тамбове с 10 апреля в филиалах Сбербанка начнется продажа транспортных карт для оплаты проезда в троллейбусах и автобусах городских маршрутов.

Помпезно сданный по осени сквер стал напоминать «амурские волны» 0 11 апреля глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Тамбовской областной Думы. Политики и эксперты в преддверии послания высказали свое мнение, что они ожидают от выступления губернатора.

Задержана банда грабителей, которые проломили стену в магазине 0 В Ростове была задержана банда грабителей, которые в марте ограбили ювелирный магазин в ТЦ «Пчелка» в городе Тамбове.

«Кормят, извините, но как ПОРОСЯТ» 0 Жители Жердевского района Тамбовской области обращаются к главе администрации региона Александру Никитину с просьбой разобраться в ситуации с районной больницей, которая находится в подчинении управления здравоохранения области.

О доступности медицинской помощи 0 Оптимизация здравоохранения в основном сводится к мерам по сокращению медицинских учреждений, особенно в сельской местности, численности работников, что в итоге приводит к ухудшению оказания услуг, росту смертности

Тамбовские школьники могли отравиться мясной продукцией 0 В Тамбове после публикаций СМИ о поставке для школьного питания некачественной мясной продукции начата доследственная проверка, сообщает Следственный комитет.

Четыре человека пострадали в ДТП в Тамбовской области 0 За выходные дни 6-7 апреля в Тамбовской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых четыре человека получили ранения.

Известны секретные документы об освобождении Крыма в 1944 году 0 В день 75-летия начала Крымской наступательной операции Минобороны России опубликовало уникальные документы из фондов Центрального архива МО РФ о героизме защитников Крымского полуострова.

Сквер по ул. Володарского/Чичканова уходит под землю 0 Последние несколько месяцев внимание общественности приковано к скверу по ул. Володарского/Чичканова в городе Тамбове.

У «Элитстроя» нет денег даже на консервацию долгостроя 0 Обманутые участники долевого строительства жилого дома по адресу: г. Тамбов, ул. Коммунальная, 46 видимо не скоро смогут заехать в свои квартиры.

Автомойка в 10 метрах от русла реки Студенец 0 Недавно начала свою работу автомойка транспортных средств по адресу: г. Тамбов, ул. Пролетарская, 194 Д. Автомобильная мойка располагается на искусственном береге на территории водоохраной зоны реки Студенец, в 10 метрах от русла водного объекта.

«Считаем своеобразным обманом жителей» – горожане о решении депутатов 0 Почти две сотни подписей жители города Тамбова, проживающие в домах, расположенных неподалеку от сквера в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей направили в администрацию города и Тамбовскую городскую Думу по вопросу установки памятника Николаю Рябову на территории сквера.

Экологическая катастрофа в Бондарском районе 0 В Бондарском районе Тамбовской области полностью обмелел пруд Красный куст на реке Казычка из-за аварийного сброса воды, что привело к массовой гибели рыбы.

Александр Никитин занимает 63-е место из 81-го возможного 0 Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало рейтинг влияния губернаторов России за март 2019 года.

В картинной галерее откроется выставка художника Николая Маякова 0 В Тамбовской областной картинной галерее 10 апреля в 15.00 состоится открытие выставки произведений художника, участника Великой Отечественной войны Николая Дмитриевича Маякова (1919-2011) «Мы памяти этой верны навсегда».