Помпезно сданный по осени сквер стал напоминать «амурские волны» Комментариев: 0



«Во-первых, отчёт о реализации тех планов, которые были определены в прошлогоднем сообщении. Их было немало. Это, в частности, ремонт и строительство дорог, благоустройство территорий, - считает политолог Владимир Пеньков. - А почему помпезно сданный по осени сквер по улице Володарского «поплыл» по весне, плитка стала напоминать «амурские волны»? И ведь это не частности, а проявление тенденции, когда дельные и нужные проекты, инициированные Александром Никитиным, исполнители реализуют без должной ответственности».



В настоящее время сквер по ул. Володарского/Чичканова проседает, видимо коммуникации, и качество выполнения работ дают о себе знать. 11 апреля глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Тамбовской областной Думы. Политики и эксперты в преддверии послания высказали свое мнение, что они ожидают от выступления губернатора.«Во-первых, отчёт о реализации тех планов, которые были определены в прошлогоднем сообщении. Их было немало. Это, в частности, ремонт и строительство дорог, благоустройство территорий, - считает политолог Владимир Пеньков. - А почему помпезно сданный по осени сквер по улице Володарского «поплыл» по весне, плитка стала напоминать «амурские волны»? И ведь это не частности, а проявление тенденции, когда дельные и нужные проекты, инициированные Александром Никитиным, исполнители реализуют без должной ответственности».В настоящее время сквер по ул. Володарского/Чичканова проседает, видимо коммуникации, и качество выполнения работ дают о себе знать.



