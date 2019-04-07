|
Помпезно сданный по осени сквер стал напоминать «амурские волны»
Сегодня, 08:53
Комментариев: 0
Версия для печати
11 апреля глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступит с ежегодным отчетом перед депутатами Тамбовской областной Думы. Политики и эксперты в преддверии послания высказали свое мнение, что они ожидают от выступления губернатора.
«Во-первых, отчёт о реализации тех планов, которые были определены в прошлогоднем сообщении. Их было немало. Это, в частности, ремонт и строительство дорог, благоустройство территорий, - считает политолог Владимир Пеньков. - А почему помпезно сданный по осени сквер по улице Володарского «поплыл» по весне, плитка стала напоминать «амурские волны»? И ведь это не частности, а проявление тенденции, когда дельные и нужные проекты, инициированные Александром Никитиным, исполнители реализуют без должной ответственности».
В настоящее время сквер по ул. Володарского/Чичканова проседает, видимо коммуникации, и качество выполнения работ дают о себе знать.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.