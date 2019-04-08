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Жители выступили за «Спортивный» сквер
Вчера, 21:29
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Сегодня в сквере по ул. Володарского/Чичканова по решению инициативной группы состоялось собрание жителей по вопросам установки на территории зеленой зоны памятника, а также о наименовании сквера. По итогам собрания жители большинством голосов заявили о нецелесообразности установки памятника, а также, выступили за то, чтобы сквер носил название «Спортивный». Дополнительно в середине мая пройдут публичные слушания, хотя в принципе картина ясна.
«Откровенно говоря, основной вопрос заключается даже не в памятнике Николаю Рябову. Прежде чем принимать какое-либо решение необходимо выяснить мнение горожан, а не ставить их перед фактом. Поэтому своей активной позицией горожане поправляют «народных» избранников, которые забывают про данный принцип. Сегодня жители города сделали важный шаг на пути развития реального местного самоуправления, смогли самоорганизоваться и подобным образом нужно решать другие вопросы», - считает депутат городской Думы Артем Александров.
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