Рейтинговое голосование по выбору территорий демократия или иллюзия выборов? Комментариев: 0

«Очень важно, что в условиях хронической недостаточности денег в бюджете горожанам предоставлена реальная возможность определить приоритеты благоустройства территорий… Поэтому этот проект – это некий элемент прямой демократии», – считает префект «Рылеева», председатель комитета по городскому хозяйству Тамбовской городской Думы Алексей Власкин.



Среди прочего в этом списке фигурирует территория в районе детского сада «Подсолнух», которую планировали благоустроить в текущем году. «Что же касается общественных территорий, то общественной комиссии предложено включить две лидирующие в голосовании общественные территории в муниципальную программу и создать в следующем году современные и комфортные зоны отдыха для тамбовчан в районе детского сада «Подсолнух» на пересечении улиц Свободная, 16Б и Агапкина, 25А и в районе улицы Коммунальная, 76 (сквер «Электрон»)», - сообщает официальный портал администрации города Тамбова от 30.10.2018 г.



Жители северной части города, где практически нет зон отдыха, надеялись, что уже в этом году, работы по благоустройству будут выполнены. Как не надеяться, если пообещали включить рассматриваемую территорию, но оказалось не все так однозначно.



«Тогда зачем горожане собирали сотни подписей, ходили по кабинетам чиновников, защищали свой проект, тратили силы и время, чтобы вначале им пообещали, а потом кинули? Рассматриваемая ситуация дискредитирует саму идею участия населения в решении вопросов местного значения. Таким образом, у горожан отбивают всякий интерес участия в подобных проектах, когда меняют и правила игры и результаты», - убежден другой депутат гордумы Артем Александров. С 15 апреля стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. В ходе голосования определятся три из предложенных семи общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».«Очень важно, что в условиях хронической недостаточности денег в бюджете горожанам предоставлена реальная возможность определить приоритеты благоустройства территорий… Поэтому этот проект – это некий элемент прямой демократии», – считает префект «Рылеева», председатель комитета по городскому хозяйству Тамбовской городской Думы Алексей Власкин.Среди прочего в этом списке фигурирует территория в районе детского сада «Подсолнух», которую планировали благоустроить в текущем году. «Что же касается общественных территорий, то общественной комиссии предложено включить две лидирующие в голосовании общественные территории в муниципальную программу и создать в следующем году современные и комфортные зоны отдыха для тамбовчан в районе детского сада «Подсолнух» на пересечении улиц Свободная, 16Б и Агапкина, 25А и в районе улицы Коммунальная, 76 (сквер «Электрон»)», - сообщает официальный портал администрации города Тамбова от 30.10.2018 г.Жители северной части города, где практически нет зон отдыха, надеялись, что уже в этом году, работы по благоустройству будут выполнены. Как не надеяться, если пообещали включить рассматриваемую территорию, но оказалось не все так однозначно.«Тогда зачем горожане собирали сотни подписей, ходили по кабинетам чиновников, защищали свой проект, тратили силы и время, чтобы вначале им пообещали, а потом кинули? Рассматриваемая ситуация дискредитирует саму идею участия населения в решении вопросов местного значения. Таким образом, у горожан отбивают всякий интерес участия в подобных проектах, когда меняют и правила игры и результаты», - убежден другой депутат гордумы Артем Александров.



