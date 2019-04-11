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Джамал Шамоян – банкрот
Сегодня, 17:27
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Арбитражный суд Тамбовской области признал предпринимателя Джамала Шамояна банкротом. В настоящее время введена процедура реализации имущества банкрота, которая продлится до 8 октября 2019 года, утверждён финансовый управляющий из Союза арбитражных управляющих «Дело». При обращении в суд размер просроченной составлял задолженности - 47 552 378 руб.
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