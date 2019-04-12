Именем генерала армии Рогожкина назвали турнир по дзюдо 0 В Мичуринске проходит большой спортивный праздник — первенство ЦФО по дзюдо на призы генерала армии Н. Е. Рогожкина. Престижный турнир собрал более 400 сильнейших дзюдоистов до 13 лет из 15 регионов России.

Петицию за роспуск гордумы подписало более 100 человек 0 Жители города Тамбова добиваются проведения досрочных выборов депутатов Тамбовской городской Думы.

Где тамбовские яблочки? 0 В Тамбовской области в 2018 году было заложено около 665 га фруктовых садов, а в 2019 году планируется заложить 624 гектара. Большинство садов – яблоневые.

Шутки в сторону: тамбовскую пенсионерку поймали на взятке 0 Все знают, что взяточников нужно искать не среди бюрократии на госзакупках, а среди пенсионеров? Тамбовские полицейские изобличили 63-летнюю пенсионерку.

ФК «Тамбов» крупно проиграл дома 0 Матч 31-го тура ФНЛ, который прошел на арене «Спартак» в Тамбове, завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами в составе «Сочи» отметились Евгений Песегов, Игорь Юрганов и Максим Барсов.

Тамбовчане собирают подписи за роспуск городской Думы 0 На платформе Change.org. опубликована петиция о досрочном роспуске Тамбовской городской Думы шестого созыва. Инициатором сбора подписей выступила инициативная группа – «Союз активных горожан».

Весенний субботник на Студенце пройдет 20 апреля 0 Весенний субботник на Студенце - общегражданская ежегодная акция, которая в этом году пройдёт в пятый раз.

Валовое производство яиц уменьшилось на 40,4% 0 В январе-марте 2019 г. по сравнению с январем-мартом 2018 г. в сельхозорганизациях области отмечен рост производства молока, при сокращении производства мяса и яиц, - сообщает Тамбовстат.

Жителей Тамбовской области ждут грозы 0 В эти выходные жителей Тамбовской области ждет похолодание, а также временами осадки в виде дождя, возможны грозы.

Джамал Шамоян – банкрот 0 Арбитражный суд Тамбовской области признал предпринимателя Джамала Шамояна банкротом.

Рейтинговое голосование по выбору территорий демократия или иллюзия выборов? 0 С 15 апреля стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. В ходе голосования определятся три из предложенных семи общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение 0 Прокуратура Тамбовской области внесла в Тамбовскую городскую Думу представление об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. Речь идет о решении гордумы от 27.02.2019 г. № 1042 о внесение изменений в перечень предложения о возведении

В течение недели жители Тамбова будут голосовать за территории благоустройства 0 Жители Тамбова с 15 по 19 апреля примут участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. На выбор представлено семь скверов, которые находятся в разных частях города.

Новым мэром Липецка может быть избрана женщина 0 Исполняющей обязанности мэра Липецка стала Евгения Уваркина, она является учредителем и председателем правления группы компаний "ТРИО", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока". Решение о назначении принял бывший градоначальник Сергей Иванов.

Тамбовский Центр распределения мяса компании Ашан растет 0 В тамбовском центре распределения мяса "Ашан Ритейл Россия" трудятся 480 человек. С выходом на проектную мощность число рабочих составит уже 700 человек со средней зарплатой более 30 тысяч рублей.

В Бондарском районе выясняют причины гибели рыбы 0 После публикаций в СМИ о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Бондарского района начата доследственная проверка.

Мичуринску передали капсулу с землей с родины Ю.А. Гагарина 0 В День космонавтики в Мичуринском краеведческом музее прошел исторический час «Мичуринск космический».

Всемирный день авиации и космонавтики 0 В этот день в 1961 году наши соотечественники впервые совершили невероятное. Имя Юра стало нарицательным.

Семь человек пострадали в ДТП в Тамбовской области 0 В Знаменском районе 11 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали три человека.

Три года условно за желание нарастить мышечную массу 0 Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Мичуринска, который признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».