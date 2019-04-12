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Валовое производство яиц уменьшилось на 40,4%
Сегодня, 06:38
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В январе-марте 2019 г. по сравнению с январем-мартом 2018 г. в сельхозорганизациях области отмечен рост производства молока, при сокращении производства мяса и яиц, - сообщает Тамбовстат.
Валовое производство яиц (куриных) в птицеводческих хозяйствах области в январе-марте т.г. в сравнении с январем-мартом 2018 г. уменьшилось на 40,4%. Производство мяса (реализовано на убой скота и птицы в живом весе) за январь-март 2019 г. в крупных, средних и малых сельхозорганизациях области составило 117,1 тыс. тонн, меньше января-марта 2018 г. на 11,3 тыс. тонн (на 8,8%).
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