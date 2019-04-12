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Весенний субботник на Студенце пройдет 20 апреля
Сегодня, 07:25
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Весенний субботник на Студенце - общегражданская ежегодная акция, которая в этом году пройдёт в пятый раз. Студенец - река, на которой был основан наш город. Однако нынешнее состояние реки ставит под сомнение нашу благодарность прошлому и готовность отстоять будущее.
Субботник состоится 20 апреля сбор в 11.00 у Замятинского моста (Рассказовское шоссе). «Сохраним Студенец для наших потомков! Приглашаем всех выйти на субботник!», - призывают организаторы.
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