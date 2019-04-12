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Петицию за роспуск гордумы подписало более 100 человек
Сегодня, 10:47
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Жители города Тамбова добиваются проведения досрочных выборов депутатов Тамбовской городской Думы. На днях была создана инициативная группа – «Союз активных горожан», которые начали сбор подписей за роспуск городской Думы шестого созыва. По их мнению, действующий состав «народных» избранников не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан.
Кроме того прокуратура Тамбовской области внесла в Тамбовскую городскую Думу представление об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. По мнению надзорного органа, гордума, принимает решения вопреки требованиям местного законодательства.
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