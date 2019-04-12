Регистрация Войти
Вход на сайт
Победители и влюбленные не болеют.
Юлий Цезарь
Выбор редакции
 
 

Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение

Глава администрации Тамбовской области выступил с ежегодным отчетом

В Тамбове 12 раз не согласовали публичные мероприятия

Александр Никитин занимает 63-е место из 81-го возможного

Александр Никитин принял участие в проекте «Диалог на равных»

Многие подрядчики отказываются выполнять гарантийный ремонт дорог

Строительство мусоросжигательного завода планируют начать в 2019 году

Аварийного жилья в Тамбовской области почти нет?

Бездействие властей привело к частичной застройке сквера по ул. Володарского

В ближайшие годы власти планируют построить новый «Тамбов»

Жители Инжавинского района: «Пейте воду, но Вы держитесь?»

Власти Жердевки предложили решить проблему подтопления домов их отселением

» » Петицию за роспуск гордумы подписало более 100 человек

Петицию за роспуск гордумы подписало более 100 человек

Сегодня, 10:47
Комментариев: 0
Версия для печати
Жители города Тамбова добиваются проведения досрочных выборов депутатов Тамбовской городской Думы. На днях была создана инициативная группа – «Союз активных горожан», которые начали сбор подписей за роспуск городской Думы шестого созыва. По их мнению, действующий состав «народных» избранников не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан.

Кроме того прокуратура Тамбовской области внесла в Тамбовскую городскую Думу представление об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. По мнению надзорного органа, гордума, принимает решения вопреки требованиям местного законодательства.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Тамбовчане собирают подписи за роспуск городской Думы

Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение

На заседании гордумы депутаты обсудили предложение о самороспуске

Жители Тамбова планируют организовать сбор подписей за досрочные выборы

Жители города потребовали распустить Тамбовскую городскую Думу

В Тамбове предлагают досрочно объявить выборы городской Думы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Именем генерала армии Рогожкина назвали турнир по дзюдо

Сегодня, 15:51
0
В Мичуринске проходит большой спортивный праздник — первенство ЦФО по дзюдо на призы генерала армии Н. Е. Рогожкина. Престижный турнир собрал более 400 сильнейших дзюдоистов до 13 лет из 15 регионов России.

Петицию за роспуск гордумы подписало более 100 человек

Сегодня, 10:47
0
Жители города Тамбова добиваются проведения досрочных выборов депутатов Тамбовской городской Думы.

Где тамбовские яблочки?

Сегодня, 10:44
0
В Тамбовской области в 2018 году было заложено около 665 га фруктовых садов, а в 2019 году планируется заложить 624 гектара. Большинство садов – яблоневые.

Шутки в сторону: тамбовскую пенсионерку поймали на взятке

Сегодня, 09:47
0
Все знают, что взяточников нужно искать не среди бюрократии на госзакупках, а среди пенсионеров? Тамбовские полицейские изобличили 63-летнюю пенсионерку.

ФК «Тамбов» крупно проиграл дома

Сегодня, 09:25
0
Матч 31-го тура ФНЛ, который прошел на арене «Спартак» в Тамбове, завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Голами в составе «Сочи» отметились Евгений Песегов, Игорь Юрганов и Максим Барсов.

Тамбовчане собирают подписи за роспуск городской Думы

Сегодня, 08:34
0
На платформе Change.org. опубликована петиция о досрочном роспуске Тамбовской городской Думы шестого созыва. Инициатором сбора подписей выступила инициативная группа – «Союз активных горожан».

Весенний субботник на Студенце пройдет 20 апреля

Сегодня, 07:25
0
Весенний субботник на Студенце - общегражданская ежегодная акция, которая в этом году пройдёт в пятый раз.

Валовое производство яиц уменьшилось на 40,4%

Сегодня, 06:38
0
В январе-марте 2019 г. по сравнению с январем-мартом 2018 г. в сельхозорганизациях области отмечен рост производства молока, при сокращении производства мяса и яиц, - сообщает Тамбовстат.

Жителей Тамбовской области ждут грозы

Вчера, 17:45
0
В эти выходные жителей Тамбовской области ждет похолодание, а также временами осадки в виде дождя, возможны грозы.

Джамал Шамоян – банкрот

Вчера, 17:27
0
Арбитражный суд Тамбовской области признал предпринимателя Джамала Шамояна банкротом.

Рейтинговое голосование по выбору территорий демократия или иллюзия выборов?

Вчера, 17:06
0
С 15 апреля стартует рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году. В ходе голосования определятся три из предложенных семи общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение

Вчера, 08:36
0
Прокуратура Тамбовской области внесла в Тамбовскую городскую Думу представление об устранении нарушений законодательства об общих принципах организации местного самоуправления. Речь идет о решении гордумы от 27.02.2019 г. № 1042 о внесение изменений в перечень предложения о возведении

В течение недели жители Тамбова будут голосовать за территории благоустройства

12 апреля 2019
0
Жители Тамбова с 15 по 19 апреля примут участие в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году. На выбор представлено семь скверов, которые находятся в разных частях города.

Новым мэром Липецка может быть избрана женщина

12 апреля 2019
0
Исполняющей обязанности мэра Липецка стала Евгения Уваркина, она является учредителем и председателем правления группы компаний "ТРИО", руководителем наблюдательного совета СПССК "Объединённые производители молока". Решение о назначении принял бывший градоначальник Сергей Иванов.

Тамбовский Центр распределения мяса компании Ашан растет

12 апреля 2019
0
В тамбовском центре распределения мяса "Ашан Ритейл Россия" трудятся 480 человек. С выходом на проектную мощность число рабочих составит уже 700 человек со средней зарплатой более 30 тысяч рублей.

В Бондарском районе выясняют причины гибели рыбы

12 апреля 2019
0
После публикаций в СМИ о массовой гибели рыбы в одном из водоемов Бондарского района начата доследственная проверка.

Мичуринску передали капсулу с землей с родины Ю.А. Гагарина

12 апреля 2019
0
В День космонавтики в Мичуринском краеведческом музее прошел исторический час «Мичуринск космический».

Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля 2019
0
В этот день в 1961 году наши соотечественники впервые совершили невероятное. Имя Юра стало нарицательным.

Семь человек пострадали в ДТП в Тамбовской области

12 апреля 2019
0
В Знаменском районе 11 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором пострадали три человека.

Три года условно за желание нарастить мышечную массу

12 апреля 2019
0
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Мичуринска, который признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ».

Глава администрации Тамбовской области выступил с ежегодным отчетом

12 апреля 2019
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин выступил перед депутатами законодательного собрания с отчетом «О результатах деятельности администрации области за 2018 год и задачах на 2019 год».
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, Шанина, школа, юрий жирков

Показать все теги