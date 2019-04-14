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В тамбовской колонии на потолке и стенах имеются следы плесени
Сегодня, 08:28
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Органы прокуратуры провели проверку исправительной колонии № 1 в городе Тамбове в ходе, которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Руководством учреждения не обеспечен контроль за составом сточных вод, сбрасываемых в канализационные сооружения, система водоотведения находится в ветхом состоянии.
На территории столовой промышленной зоны из-за намокания и повышенной влажности на потолке и стенах имеются следы плесени, распространяется грибок. В адрес руководства колонии внесено представление об устранении выявленных нарушений.
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