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На фоне мусорного кризиса акции губернатора пошли вниз
Сегодня, 07:59
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Агентство «ПолитБрокер» опубликовало очередное исследование на «Бирже губернаторов», так акции главы администрации Тамбовской области Александра Никитина пошли вниз. По мнению политологов, потеря позиций губернатора, прежде всего, связана с мусорным кризисом, который наблюдается последние дни в регионе.
Несмотря на принципиальную позицию главы администрации области навести порядок в сфере вызова коммунальных отходов ситуация остается сложной, подобный расклад вызывает критику со стороны Москвы. По информации «ТСК» принимаются все меры для ликвидации мусорных завалов.
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