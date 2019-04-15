На фоне мусорного кризиса акции губернатора пошли вниз

В России предложили отменить голосование на выборах 0 Политолог Владислав Федоров выступил в Москве с лекцией о традициях греческой демократии и перспективах реформирования современного народовластия. Российский политолог предложил отменить голосование на выборах и ввести жеребьевку.

В Тамбове чуть не погиб велосипедист 0 В Тамбовской области 16 апреля не было ДТП со смертельным исходом, но в столкновении с автомобилем пострадал велосипедист.

Тамбовская область потеряла 15,7 тыс. рабочих мест 0 Тамбовская область упрочила свои позиции в рейтинге депрессивных регионов, где заметно уменьшилось количество рабочих мест. За последние три года (2016-2018 гг.) количество рабочих мест в Тамбовской области снизилось на 15,7 тыс.

С днем рождения город Тамбов! 0 17 апреля 1636 года государевым стольником и Шацким воеводой Романом Боборыкиным был основан Тамбов в качестве опорного пункта Московского государства в районе Дикого поля. Для Тамбова выбрали холм при слиянии рек Цны и Студенца. В 70-80-е годы ХХ века в советское время был пик процветания города

«Вся власть должна быть у народа, как и прописано в конституции» 0 Продолжается сбор подписей за проведение досрочных выборов в Тамбовскую городскую Думу шестого созыва, подписать петицию можно перейдя по ссылке. Горожане не стесняются в комментариях характеризовать работу представительного органа власти:

Поезд «Тамбов-Москва» заметно увеличил время в пути 0 Пассажиры поезда № 045Й «Тамбов-Москва», который прибывает на Казанский вокзал, пожаловались на увеличение времени в пути. Ранее, чтобы добраться до Москвы поезду требовалось не более 7 часов, а теперь время увеличилось до 7 часов 39 минут.

«Тамбовский бекон» причастен к массовой гибели рыбы 0 Прокуратура Сампурского района Тамбовской области направила в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Тамбовский бекон» ущерба в размере 6 млн. руб. за нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов.

Наркополицейский сбывал героин в Тамбове 0 Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел города Москвы.

На фоне мусорного кризиса акции губернатора пошли вниз 0 Агентство «ПолитБрокер» опубликовало очередное исследование на «Бирже губернаторов», так акции главы администрации Тамбовской области Александра Никитина пошли вниз.

В Мичуринске в ДТП погиб велосипедист 0 В Мичуринске 15 апреля в столкновении с Lada Priora погиб велосипедист 1946 года рождения.

Следственный комитет закрыл дело о клевете в адрес Александра Никитина 0 Управление следственного комитета России по Тамбовской области прекратило уголовное дело о клевете в адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова в связи с отсутствием состава преступления.

В тамбовской колонии на потолке и стенах имеются следы плесени 0 Органы прокуратуры провели проверку исправительной колонии № 1 в городе Тамбове в ходе, которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

28,6 млн. рублей будет направлено на строительство спортплощадок 0 28,6 млн. рублей из федерального бюджета будет направлено на строительство 10 спортивных площадок на территории Тамбовской области, которые оборудуют для самостоятельней подготовки граждан к сдаче норм ГТО.

Александр Никитин: «То, что происходит – это безобразие» 0 На еженедельном планерном совещании в администрации Тамбовской области Александр Никитин потребовал от специализированных служб принять неотложные меры по решению проблемы своевременного вывоза коммунальных отходов из муниципальных образований области.

Тамбовскому малому бизнесу попробуют помочь 0 В Тамбовской области хотят увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 30 процентов.

Жители города Тамбова: «Невозможно прожить на наши зарплаты, работы нет» 0 Продолжается сбор подписей под петицией за роспуск Тамбовской городской Думы шестого созыва, в настоящее время собрано около 400 подписей. Жители города следующим образом комментируют свою позицию:

Девять человек пострадали в ДТП на тамбовских дорогах 0 В Тамбове 13 апреля в результате столкновения автомобилей Ladа Largus и Ladа Vestaна на улице Комиссара Московского пострадал водитель Lada Largus.

В Тамбовской области снизилось качество жизни 0 В рейтинге качества жизни по итогам 2018 года Тамбовская область заняла 40 место. По сравнению с 2017 годом наш регион потерял шесть позиций, сообщает «РИА Рейтинг».

Малый бизнес исчезает в Тамбовской области 0 Отвратительная ситуация сложилась в Тамбовской области с вовлеченностью населения в малый бизнес. За 2018 год количество работников малых и микропредприятий в Тамбовской области снизилось на 1,9 процента.

Тамбов, а не Чита будет мусорной столицей России? 0 В Тамбове жители улицы Фрунзе 14 апреля не смогли получить услугу по вывозу мусора. Это частный сектор Тамбова, здесь по средам и воскресеньям мусор выносят к домам, а затем сотрудники мусороуборочной компании собирают его. Но не в это воскресенье.