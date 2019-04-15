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«Тамбовский бекон» причастен к массовой гибели рыбы
Сегодня, 08:26
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Прокуратура Сампурского района Тамбовской области направила в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Тамбовский бекон» ущерба в размере 6 млн. руб. за нарушение правил охраны среды обитания водных биологических ресурсов.
В прошлом году на водоеме Сергунцы (Ромашенский), который расположен на реке Антюшевка в районе Ивановки Сампурского района зафиксирована массовая гибель рыбы. Как было установлено проверкой, неочищенные сточные воды с площадки ООО «Тамбовский бекон» поступали в водоём по лощине с полей, что привело к массовой гибели рыбы. В 2017 г. ООО «Тамбовский бекон» уже привлекалось за аналогичное нарушение.
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