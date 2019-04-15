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«Вся власть должна быть у народа, как и прописано в конституции»
Сегодня, 08:43
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Продолжается сбор подписей за проведение досрочных выборов в Тамбовскую городскую Думу, подписать петицию можно перейдя по ссылке. Горожане не стесняются в комментариях характеризовать работу представительного органа власти:
«Разогнать всех этих комерсов и барыг. За***ли жрать в три горла. Город просто утопающих в зелени, дворы всегда в порядке были. А что сейчас? Все в рекламе все в грязи, тротуаров не, то, что есть история города, сносят и тц строят. Про епархию вообще нет слов, что сказать. Но ведь в любой ситуации есть решение, но опять решают не в пользу жителей», - считает Сергей Разумов.
«Я недоволен работой наших депутатов и их зарплатами и премиями», - пишет Алексей Швецов.
«Вся власть должна быть у народа, как и прописано в конституции! Довели воры граждан богатейшей страны до нищеты!», - такого мнения придерживается Александр.
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