«Вся власть должна быть у народа, как и прописано в конституции» Комментариев: 0



«Разогнать всех этих комерсов и барыг. За***ли жрать в три горла. Город просто утопающих в зелени, дворы всегда в порядке были. А что сейчас? Все в рекламе все в грязи, тротуаров не, то, что есть история города, сносят и тц строят. Про епархию вообще нет слов, что сказать. Но ведь в любой ситуации есть решение, но опять решают не в пользу жителей», - считает Сергей Разумов.



«Я недоволен работой наших депутатов и их зарплатами и премиями», - пишет Алексей Швецов.



«Вся власть должна быть у народа, как и прописано в конституции! Довели воры граждан богатейшей страны до нищеты!», - такого мнения придерживается Александр. Продолжается сбор подписей за проведение досрочных выборов в Тамбовскую городскую Думу, подписать петицию можно перейдя по ссылке . Горожане не стесняются в комментариях характеризовать работу представительного органа власти:«Разогнать всех этих комерсов и барыг. За***ли жрать в три горла. Город просто утопающих в зелени, дворы всегда в порядке были. А что сейчас? Все в рекламе все в грязи, тротуаров не, то, что есть история города, сносят и тц строят. Про епархию вообще нет слов, что сказать. Но ведь в любой ситуации есть решение, но опять решают не в пользу жителей», - считает Сергей Разумов.«Я недоволен работой наших депутатов и их зарплатами и премиями», - пишет Алексей Швецов.«Вся власть должна быть у народа, как и прописано в конституции! Довели воры граждан богатейшей страны до нищеты!», - такого мнения придерживается Александр.



