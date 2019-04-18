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» » Жители Первомайского района: «У нас катастрофически страшная больница»

Жители Первомайского района: «У нас катастрофически страшная больница»

Сегодня, 08:09
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Политика оптимизации в сфере здравоохранения, которая реализуется последние 15 лет, в основном сводится к мерам по сокращению медицинских учреждений, особенно в сельской местности, численности работников, что в итоге приводит к ухудшению оказания услуг, росту смертности. В адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина поступает большое количество жалоб по вопросам оказания медицинских услуг, поскольку именно региональные власти отвечают за сферу здравоохранения.

«Попасть на прием к хорошему доктору терапевту Кругловой не возможно запись на неделю всё занято вперёд? Записаться на анализы после терапевта возможно только на девятый день, как говорят бабульки, уже девять дней по тебе справят! Скорая приезжает на вызов, фельдшера говорят, забрать в больницу не могут нет мест… У нас катастрофически страшная больница с её обитателями, кроме четырёх врачей, но только представьте, что весь поселок хочет попасть только к этим специалистам, а им тяжело они падают от усталости но хотя бы от них есть толк и им доверяют! Когда-нибудь закончится ли этот страшный сон про нашу ЦРБ?», - пишут жалобу жители Первомайского района.
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Жители Первомайского района: «У нас катастрофически страшная больница»

Сегодня, 08:09
0
Политика оптимизации в сфере здравоохранения, которая реализуется последние 15 лет, в основном сводится к мерам по сокращению медицинских учреждений, особенно в сельской местности, численности работников, что в итоге приводит к ухудшению оказания услуг, росту смертности.

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