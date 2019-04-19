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Содержание одной особо безнадзорного животного в сутки стоит 619,2 рублей
Администрация города Тамбова 17 апреля приняла постановление об актуализации размера платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спецтехуниверсал». Учреждение для оказания услуг, в том числе получает бюджетные деньги.
В частности содержание одной особи безнадзорного животного в сутки стоит 516,00 руб. (без НДС), а с учетом налога все – 619 руб. Транспортировка одной особи безнадзорного животного –343,00 руб. В городе Тамбове работами по отлову безнадзорных животных осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Спецтехуниверсал".
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Администрация города Тамбова 17 апреля приняла постановление об актуализации размера платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спецтехуниверсал». Учреждение для оказания услуг, в том числе получает бюджетные деньги.
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