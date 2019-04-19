Пятый субботник на Студенце Комментариев: 0



Важность ежегодной акции заключается не только в конкретной уборке реки, но и в привлечении внимания к вопросам экологии, сохранению малых рек и других природных объектов от пагубного влияния человека.



«Волонтёры убирали сразу в 3х точках: у ТРЦ на Советской, на промежутке от Рассказовского шоссе до ТРЦ и за Рассказовским шоссе в устье. Изначально запланированных 2ух контейнеров не хватило - для вывоза мусора потребовалось ещё 2. Огромная благодарность ТСК, за то, что компания пошла на встречу и вывезла весь мусор. Как одному из организаторов мне это мероприятие принесло массу положительных эмоций. Стояла прекрасная погода. Участников ждало труд, приятное общение и чай из самоваров. Несмотря на то, что на подготовку субботника было потрачено меньше месяца, он прошёл с хорошей численностью - примерно 50 человек, что говорит о том, что сам субботник на Студенце стал уже доброй городской традицией», - прокомментировал итоги субботника один из организаторов Алексей Селиванов.







Вчера в пятый раз состоялся весенний субботник на Студенце. «Несмотря на то, что на этот раз ему не предшествовала большая агитационная кампания, народ на него все равно пришел», - отмечает известный искусствовед и краевед Марина Климкова.Важность ежегодной акции заключается не только в конкретной уборке реки, но и в привлечении внимания к вопросам экологии, сохранению малых рек и других природных объектов от пагубного влияния человека.«Волонтёры убирали сразу в 3х точках: у ТРЦ на Советской, на промежутке от Рассказовского шоссе до ТРЦ и за Рассказовским шоссе в устье. Изначально запланированных 2ух контейнеров не хватило - для вывоза мусора потребовалось ещё 2. Огромная благодарность ТСК, за то, что компания пошла на встречу и вывезла весь мусор. Как одному из организаторов мне это мероприятие принесло массу положительных эмоций. Стояла прекрасная погода. Участников ждало труд, приятное общение и чай из самоваров. Несмотря на то, что на подготовку субботника было потрачено меньше месяца, он прошёл с хорошей численностью - примерно 50 человек, что говорит о том, что сам субботник на Студенце стал уже доброй городской традицией», - прокомментировал итоги субботника один из организаторов Алексей Селиванов.



