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ФК «Тамбов» не выигрывает уже два матча подряд
В городе Курске прошла игра между ФК «Тамбов» и местным «Авангардом». Вначале мячом владели тамбовские игроки, но вскоре игра затянулась – итог ничья. ФК «Тамбов» не выигрывает уже два матча подряд.
Следующая игра с участием нашего клуба состоится в Тамбове на стадионе «Спартак» 24 апреля.
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В городе Курске прошла игра между ФК «Тамбов» и местным «Авангардом».
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