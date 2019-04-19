Городские кладбища утопают в мусоре Комментариев: 0



«Я сегодня там был. И тоже из-за этого не мог пройти к могиле родственника. Вообще такое первый раз, ни когда в предыдущие годы такого не было», - пишет Геннадий Баранов про состояние Петропавловского кладбища.



«На полынковском где смотритель, вглубь чуть-чуть ВСЕ дорожки большие завалены мусором. Пройти тяжело, проехать еще хуже, а если у кого похороны, а проехать не получится», - отмечает Анастасия Зарапина.



Оказанием услуг по содержанию и обслуживанию муниципальных кладбищ города Тамбова в преддверии пасхи занимается московская фирма ООО «ФинИнвест», которая выиграла торги. Начальная цена составила - 2 191 049, но потом была снижена почти на 1 млн. рублей. Основной вид деятельности компании - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. В социальных сетях в массовом порядке стали появляться публикации состояний кладбищ в городе Тамбове. В частности в канун религиозного праздника в группе «БТ» в социальной сети «Вконтакте» было опубликовано видео, что специализированная организация не вывозит мусор с территории кладбищ города Тамбова.«Я сегодня там был. И тоже из-за этого не мог пройти к могиле родственника. Вообще такое первый раз, ни когда в предыдущие годы такого не было», - пишет Геннадий Баранов про состояние Петропавловского кладбища.«На полынковском где смотритель, вглубь чуть-чуть ВСЕ дорожки большие завалены мусором. Пройти тяжело, проехать еще хуже, а если у кого похороны, а проехать не получится», - отмечает Анастасия Зарапина.Оказанием услуг по содержанию и обслуживанию муниципальных кладбищ города Тамбова в преддверии пасхи занимается московская фирма ООО «ФинИнвест», которая выиграла торги. Начальная цена составила - 2 191 049, но потом была снижена почти на 1 млн. рублей. Основной вид деятельности компании - деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.



