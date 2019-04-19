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Горожане за свои деньги убрали городскую территорию
Сегодня, 17:28
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Подходит к завершению месячник по благоустройству города. «Приглашаю всех тамбовчан к активному участию в общем деле наведения порядка. Желание привести свой дом в порядок – естественно для каждого человека. Рассчитываю, что к наведению порядка в городе присоединятся трудовые коллективы предприятий и учреждений, молодежь, жители многоквартирных домов и частных домовладений», - заявил врио главы города Александр Самородин.
Сегодня жители города Тамбова приняли участие в масштабной уборке бывшего школьного стадиона в районе дома по ул. Мичуринская, 147Б, был собран бункер мусора.
«Надеялись на содействие администрации города Тамбова, которые ежегодно помогали в проведении субботников, в этот раз оказалось все сложнее – чиновники отсылали к региональному оператору, они в свою очередь отправляли в комитет городского хозяйства. Для оперативного решения вопроса за свой счет заказали контейнер, а жители скинулись на мешки, перчатки и грабли. Надеюсь, впредь городские чиновники будут более отзывчивы к подобным просьбам, чтобы не отбивать инициативу у горожан», - написал на странице в социальной сети «Вконтакте» депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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