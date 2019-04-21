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» » В современном перинатальном центре умер младенец

В современном перинатальном центре умер младенец

Сегодня, 07:50
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В современном перинатальном центре умер младенец Возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца в современном перинатальном центре в городе Тамбове по статье халатность. В настоящее время известно, что тамбовчанка находилась на седьмом месяце беременности. Через некоторое время женщина была, госпитализировали в перинатальный центр. По мнению мужа, его жене несвоевременно оказывалась медицинская помощь, что привело к гибели ребёнка.

За прошлый год в Тамбовской области Младенческая смертность на 40% выросла. По информации управления здравоохранения в 2017 г. в Тамбовской области умер 71 ребёнок, в том числе смерть детей наступила вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей медицинскими работниками и вовремя не поставленными правильными диагнозами.
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