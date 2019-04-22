Активисты префектуры «Уютная» будут добиваться обещанного благоустройства Комментариев: 0



Лидеры общественного мнения микрорайона крайне возмущены сложившейся ситуацией, когда власти пообещали одно - благоустроить территорию в 2019 году, а на выходе вышло совсем другое. Никто из кураторов или исполнителей программы не ввел заблаговременно горожан в курс дела. Многие из жителей микрорайона не пошли на так называемое рейтинговое голосование, рассчитывая на то, что вопрос уже решен в их пользу.



По итогам встречи решено добиваться исполнения принятого в 2018 году в администрации города решения о благоустройстве территории в районе детского сада «Подсолнух» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Для этого активисты запланировали организовать сбор подписей под обращениями в органы государственной власти и местного самоуправления, провести встречи на базе префектуры с местными властями, чтобы не просто получить внятные ответы на свои вопросы, но и добиться конкретных действий. Если власти откажутся от своего решения, то горожане готовы за свой счет благоустроить территорию. Вчера около дома № 16Б по ул. Свободная состоялась встреча членов префектуры «Уютная» и председателей многоквартирных домов, которых непосредственно волнует судьба благоустройства территории в районе детского сада «Подсолнух».Лидеры общественного мнения микрорайона крайне возмущены сложившейся ситуацией, когда власти пообещали одно - благоустроить территорию в 2019 году, а на выходе вышло совсем другое. Никто из кураторов или исполнителей программы не ввел заблаговременно горожан в курс дела. Многие из жителей микрорайона не пошли на так называемое рейтинговое голосование, рассчитывая на то, что вопрос уже решен в их пользу.По итогам встречи решено добиваться исполнения принятого в 2018 году в администрации города решения о благоустройстве территории в районе детского сада «Подсолнух» в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Для этого активисты запланировали организовать сбор подписей под обращениями в органы государственной власти и местного самоуправления, провести встречи на базе префектуры с местными властями, чтобы не просто получить внятные ответы на свои вопросы, но и добиться конкретных действий. Если власти откажутся от своего решения, то горожане готовы за свой счет благоустроить территорию.



