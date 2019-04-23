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На модернизацию Тамбовской ТЭЦ требуется 2,6 млрд. рублей
Прошло совещание по вопросам модернизации Тамбовской ТЭЦ, руководство ПАО «Квадра» планирует глобально реконструировать 8-ую турбину теплоэлектроцентрали. «Если не провести модернизацию в ближайшее время, то к 2025 году нам придется направить в Правительство России заявление о выводе ТЭЦ из эксплуатации», - заявил на совещании коммерческий директор ПАО «Квадра» Игорь Лесных.
На модернизацию Тамбовской ТЭЦ требуется 2,6 млрд. рублей, если планы удастся реализовать, то это позволит снизить энергопотерю до нормативов, а аварийность к минимуму. К слову в этом году Тамбовская ТЭЦ отмечает 65 лет.
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