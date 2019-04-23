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» » При самостоятельном удалении членистоногого нужно заплатить за анализы

При самостоятельном удалении членистоногого нужно заплатить за анализы

Сегодня, 08:46
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При самостоятельном удалении членистоногого нужно заплатить за анализы Сезон активности клещей в Тамбовской области в самом разгаре. Несмотря на майские праздники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» будет работать для посетителей. Специалисты на постоянной основе проводят лабораторные исследования на инфекции, передающиеся этими опасными членистоногими.

Как отмечают специалисты при самостоятельном удалении членистоногого и его доставки в центр эпидемиологии для проведения соответствующих анализов, необходимо будет заплатить.
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