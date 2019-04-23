Депутата обвинили в несоблюдении этических правил Комментариев: 0



Кроме того вчера депутат Артем Александров давал объяснения сотрудникам УМВД России по г. Тамбову по поводу заявления заместителя главы администрации города Тамбова Антонины Колодиной, которая его обвинила в организации несанкционированного публичного мероприятия 27 февраля 2019 года. Напомним, что 27 февраля прошло собрание по вопросу переименования улицы Степана Разина в ул. Святителя Питирима, где жители высказались против подобного развития событий. Суть претензии, что мероприятие проведено без уведомления местной администрации.



«Хочу обратить внимание высокопоставленных руководителей города, что для собрания не нужно подавать уведомление. Мы собрались без плакатов и флагов, звукоусиливающей аппаратуры, так что в наших действиях нет нарушений действующего законодательства. Подобные мероприятия я провожу на постоянной основе, ведь это моя прямая обязанность как депутата представлять интересы горожан, а для этого нужно знать их позицию по тому или иному вопросу.



Советую А.В. Колодиной, которая одновременно является начальником управления по связям с общественностью лучше взаимодействовать с горожанами, а не противодействовать депутатской деятельности, как и проведению публичных мероприятий в городе Тамбове. Вы же своими действиями выводите людей на улицу, то запретами, то спорными решениями», - заявил депутат Артем Александров. 26 апреля в 13.00 в Тамбовской городской Думе состоится заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, где будет рассмотрен вопрос о несоблюдении депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым правил депутатской этики. Ранее руководство представительного органа обвиняло депутата в нарушении регламента, что он обманывает, раскачивает общественно-политическую лодку, от его деятельности у горожан возникают серьезные проблемы со здоровьем. «Инсульты и инфаркты от таких заявлений неизбежны», - заявил Виктор Путинцев на заседании гордумы, характеризуя депутатскую деятельность Артема Александрова, в частности речь, шла о планах Тамбовской Епархии РПЦ по переселению жилого дома и переименованию ул. Степана Разина.Кроме того вчера депутат Артем Александров давал объяснения сотрудникам УМВД России по г. Тамбову по поводу заявления заместителя главы администрации города Тамбова Антонины Колодиной, которая его обвинила в организации несанкционированного публичного мероприятия 27 февраля 2019 года. Напомним, что 27 февраля прошло собрание по вопросу переименования улицы Степана Разина в ул. Святителя Питирима, где жители высказались против подобного развития событий. Суть претензии, что мероприятие проведено без уведомления местной администрации.«Хочу обратить внимание высокопоставленных руководителей города, что для собрания не нужно подавать уведомление. Мы собрались без плакатов и флагов, звукоусиливающей аппаратуры, так что в наших действиях нет нарушений действующего законодательства. Подобные мероприятия я провожу на постоянной основе, ведь это моя прямая обязанность как депутата представлять интересы горожан, а для этого нужно знать их позицию по тому или иному вопросу.Советую А.В. Колодиной, которая одновременно является начальником управления по связям с общественностью лучше взаимодействовать с горожанами, а не противодействовать депутатской деятельности, как и проведению публичных мероприятий в городе Тамбове. Вы же своими действиями выводите людей на улицу, то запретами, то спорными решениями», - заявил депутат Артем Александров.



