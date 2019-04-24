Власти снова обещают благоустроить территорию в районе «Подсолнуха» Комментариев: 0



Местные жители, которые боролись за включение в программу территории, считают, что их обманули. Данную позицию горожан до руководства областного центра довел депутат гордумы Артем Александров.



«Процедура голосования проходила исключительно в рамках действующего законодательства, никаких нарушений не было. Обещаний жителям никто не давал», — сказал в среду на заседании Тамбовской гордумы врио главы города Тамбова Дмитрий Самородин, отвечая на вопрос Артема Александрова, вынесшего проблемную ситуацию на обсуждение.



К слову в 2018 году на сайте администрации города Тамбова была опубликована следующая информация: «Что же касается общественных территорий, то общественной комиссии предложено включить две лидирующие в голосовании общественные территории в муниципальную программу и создать в следующем году современные и комфортные зоны отдыха для тамбовчан в районе детского сада «Подсолнух» на пересечении улиц Свободная, 16Б и Агапкина, 25А и в районе улицы Коммунальная, 76 (сквер «Электрон»)».



По итогам встречи власти предложили горожанам провести очередное анкетирование, чтобы утвердить варианты благоустройства территории, только не совсем понятно за чей счет будут проводиться работы. К примеру, комитет городского хозяйства администрации города предложил создать вместо зоны отдыха большую парковку, как раз в этом районе скоро будут строить поликлинику, а парковок не хватает.



«Вымотов людей сложной, не всем понятной процедурой голосования, власти развели руками. Мол, жители сами виноваты, ничего поделать нельзя. В следующий раз будьте активнее. На резонный вопрос горожан, когда же территория будет приведена в порядок, пожимают плечами», - сообщает портал «Новый Тамбов».



Фото - tambov.er Вчера прошла встреча инициативной группы жителей микрорайона «Уютный» с представителями администрации города Тамбова и кураторами проекта «Формирование комфортной городской среды» по вопросу обещанного благоустройства территории в районе детского сада «Подсолнух».Местные жители, которые боролись за включение в программу территории, считают, что их обманули. Данную позицию горожан до руководства областного центра довел депутат гордумы Артем Александров.«Процедура голосования проходила исключительно в рамках действующего законодательства, никаких нарушений не было. Обещаний жителям никто не давал», — сказал в среду на заседании Тамбовской гордумы врио главы города Тамбова Дмитрий Самородин, отвечая на вопрос Артема Александрова, вынесшего проблемную ситуацию на обсуждение.К слову в 2018 году на сайте администрации города Тамбова была опубликована следующая информация: «Что же касается общественных территорий, то общественной комиссии предложено включить две лидирующие в голосовании общественные территории в муниципальную программу и создать в следующем году современные и комфортные зоны отдыха для тамбовчан в районе детского сада «Подсолнух» на пересечении улиц Свободная, 16Б и Агапкина, 25А и в районе улицы Коммунальная, 76 (сквер «Электрон»)».По итогам встречи власти предложили горожанам провести очередное анкетирование, чтобы утвердить варианты благоустройства территории, только не совсем понятно за чей счет будут проводиться работы. К примеру, комитет городского хозяйства администрации города предложил создать вместо зоны отдыха большую парковку, как раз в этом районе скоро будут строить поликлинику, а парковок не хватает.«Вымотов людей сложной, не всем понятной процедурой голосования, власти развели руками. Мол, жители сами виноваты, ничего поделать нельзя. В следующий раз будьте активнее. На резонный вопрос горожан, когда же территория будет приведена в порядок, пожимают плечами», - сообщает портал «Новый Тамбов».Фото - tambov.er



