Артем Александров: «Я не пойду на предательство интересов горожан» Комментариев: 0



Основные дебаты разгорелись насчет переименования ул. Степана Разина и расселения жилого дома № 8 по указанной улице. Вначале инициаторы заседания комитета заявили, что депутат все придумал. После ссылок на конкретные документы, в том числе письмо митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, который внес на рассмотрение губернатора Александра Никитина большой перечень просьб, где фигурировали данные предложения, изменили свою тактику. Ключевая претензия свелась к приглашению на встречу – не нужно было писать о выселении жильцов, хотя депутат Артем Александров говорил о планах, а не свершившемся факте.



По мнению руководства Думы действия депутата по выяснению позиции горожан накаляют общественно-политическую ситуацию, взывают у людей проблемы со здоровьем. На что депутат Александров ответил, прежде чем принимать то или иное решение нужно выяснить мнение граждан, а не ставить их перед фактом, как это часто происходит.



По итогам обсуждения было решено сделать замечание депутату Артему Александрову на заседании комитета и огласить на заседании городской Думы факты о нарушении им Правил депутатской этики. «Обязать депутата Александрова Артема Романовича принести извинения перед жителями дома номер 8 по улице Степана Разина. И сделать это до 15 мая 2019 года. Тем самым дать ему возможность оправдать свои действия и покаяться перед тем, что он реально сделал», - сказал Виктор Путинцев, председатель Тамбовской городской Думы.



При этом депутат Артем Александров заявил, что считает решение неправомерным, поскольку не обманывал горожан и не вводил их в заблуждение. «Я не пойду на предательство интересов горожан, поскольку признание правомерности данного решения будет означать, что не существует планов экспансии религиозного учреждения, что выяснение позиции жителей города это чуть ли не преступление. Кстати за февральское собрание по обозначенным вопросам на меня написали заявление в полицию сотрудники администрации города Тамбова, как раз на днях давал объяснение». Сегодня 26 апреля состоялось заседание комитета Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва по местному самоуправлению и связям с общественными организациями. В повестку дня был включен вопрос о соблюдении депутатской этики в отношении депутата Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва Артема Александрова. Руководство Тамбовской городской Думы обвинило депутата в неэтичном поведении.Основные дебаты разгорелись насчет переименования ул. Степана Разина и расселения жилого дома № 8 по указанной улице. Вначале инициаторы заседания комитета заявили, что депутат все придумал. После ссылок на конкретные документы, в том числе письмо митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия, который внес на рассмотрение губернатора Александра Никитина большой перечень просьб, где фигурировали данные предложения, изменили свою тактику. Ключевая претензия свелась к приглашению на встречу – не нужно было писать о выселении жильцов, хотя депутат Артем Александров говорил о планах, а не свершившемся факте.По мнению руководства Думы действия депутата по выяснению позиции горожан накаляют общественно-политическую ситуацию, взывают у людей проблемы со здоровьем. На что депутат Александров ответил, прежде чем принимать то или иное решение нужно выяснить мнение граждан, а не ставить их перед фактом, как это часто происходит.По итогам обсуждения было решено сделать замечание депутату Артему Александрову на заседании комитета и огласить на заседании городской Думы факты о нарушении им Правил депутатской этики. «Обязать депутата Александрова Артема Романовича принести извинения перед жителями дома номер 8 по улице Степана Разина. И сделать это до 15 мая 2019 года. Тем самым дать ему возможность оправдать свои действия и покаяться перед тем, что он реально сделал», - сказал Виктор Путинцев, председатель Тамбовской городской Думы.При этом депутат Артем Александров заявил, что считает решение неправомерным, поскольку не обманывал горожан и не вводил их в заблуждение. «Я не пойду на предательство интересов горожан, поскольку признание правомерности данного решения будет означать, что не существует планов экспансии религиозного учреждения, что выяснение позиции жителей города это чуть ли не преступление. Кстати за февральское собрание по обозначенным вопросам на меня написали заявление в полицию сотрудники администрации города Тамбова, как раз на днях давал объяснение».



