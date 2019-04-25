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Центр города Тамбова сделают пешеходным для крестного хода

Сегодня, 08:08
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Центр города Тамбова сделают пешеходным для крестного хода В воскресенье 28 апреля в областном центре состоится традиционный Пасхальный крестный ход. Участники публичного мероприятия пройдут от Покровского собора до Вознесенского женского монастыря. Колонну страт, которой назначен на 15 часов, лично возглавит митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Крестный ход пролегает практически через весь центр Тамбова, поэтому большинство улиц в городе в этот день сделают пешеходными.
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