|
Московская фирма не справилась с уборкой кладбищ в Тамбове
Сегодня, 11:27
Комментариев: 0
Версия для печати
Оказанием услуг по содержанию и обслуживанию муниципальных кладбищ города Тамбова в преддверии пасхи должна была заниматься московская фирма ООО «ФинИнвест», которая выиграла торги. При этом компания не справилась с поставленными задачами. В социальных сетях в массовом порядке стали появляться публикации состояний кладбищ в городе Тамбове, что специализированная организация не вывозит мусор и в целом не убирает.
Данный факт признали в администрации города Тамбова. В настоящее время подготовлен пакет документов о расторжении контракта с ООО «ФинИнвест». В рамках муниципального контракта по уборке несанкционированных свалок в Тамбове наводили порядок на муниципальных кладбищах сотрудники АО «ТСК», а также иные организации.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.