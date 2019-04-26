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» » В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошло Пасхальное богослужение

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошло Пасхальное богослужение

Сегодня, 06:34
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В Спасо-Преображенском кафедральном соборе прошло Пасхальное богослужениеВ Спасо-Преображенском кафедральном соборе в городе Тамбове прошло Пасхальное богослужение. Богослужение совершил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. В торжественном мероприятии приняли участие первые лица города и области.

«Великий праздник Воскресения Христова дарит всем православным радость, веру и надежду на мир и покой на Земле. Желаю прихожанам и всем жителям Тамбовщины мира, добра, здоровья, благополучия», - обратился к православным верующим глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
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