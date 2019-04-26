Это – наш Нотр-Дам о доме предводителя Тамбовского дворянства Комментариев: 0



«Привлечь внимание Госоргана по охране памятников к этому объекту я пытаюсь давно, но тщетно, - рассказывает Олег Карнаухов. - До дома Теннис, как мне объясняют, еще не «дошла» очередь».



Олег Карнаухов планировал стать обладателем данного дома, восстановить его, сделать жемчужиной старого Тамбова, реализовать в нем свои задумки, но планам не суждено было сбыться. Объект стал жертвой вандалов, сейчас городские службы планируют принять оперативные меры по консервации дома. К слову в Тамбове проходит акция #нашНотрДам с целью обратить внимание властей, что необходимо принимать оперативные меры по сохранению объектов культурного наследия, в том числе у себя на Родине. В городе Тамбове продолжает разрушаться памятник культуры и истории по ул. Комсомольская, 41. Недавно краевед Олег Карнаухов стал свидетелем акта вандализма по отношению к старинному зданию неизвестные подъехали на грузовом автомобиле и начали ломать пристройки из красного кирпича для личных нужд. Дом предводителя Тамбовского дворянства А.И. Сатина по ул. Комсомольская, 41 (также его называют дом Теннис) внесен в реестр объектов культурного наследия решением Тамбовского облисполкома от 03.11.1989 № 293.«Привлечь внимание Госоргана по охране памятников к этому объекту я пытаюсь давно, но тщетно, - рассказывает Олег Карнаухов. - До дома Теннис, как мне объясняют, еще не «дошла» очередь».Олег Карнаухов планировал стать обладателем данного дома, восстановить его, сделать жемчужиной старого Тамбова, реализовать в нем свои задумки, но планам не суждено было сбыться. Объект стал жертвой вандалов, сейчас городские службы планируют принять оперативные меры по консервации дома. К слову в Тамбове проходит акция #нашНотрДам с целью обратить внимание властей, что необходимо принимать оперативные меры по сохранению объектов культурного наследия, в том числе у себя на Родине.



