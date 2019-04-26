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«Посадить лидера Тамбова на заднее сиденье и прокатать 8 часов вот по этим дорогам»
Сегодня, 13:17
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На днях в эфире «ОТР» вышел выпуск программы «Большая страна» с участием активиста общественного движения «ДорНадзор Тамбовщина» Романа Калянова. Главная тема состояние дорог в России и в Тамбовской области в частности.
«Я просто живу в селе это моя личная проблема, у меня семья многодетная, нам просто нет возможности, даже бывает выехать куда-то, - рассказывает Роман Калянов. - Большинство дорог, ну, не большинство, а больше 50% – это грунтовые дороги, то есть дороги без покрытия, вообще, чернозём, песок, что по природе было, то и есть… В моем понимании, это дико, когда по гарантии: купили холодильник – он должен три года отработать. Когда что-то ломается, это неправильно, я считаю».
По мнению второго героя передачи Константина Крохмаля, чтобы руководители в полном объеме почувствовали в каком состоянии находятся дороги, необходимо: «Посадить лидера Тамбова на заднее сиденье и прокатать 8 часов вот по этим дорогам».
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