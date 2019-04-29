|
ТГТУ будет реализовывать совместные русско-японские проекты
Сегодня, 07:43
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовский государственный технический университет подписал соглашение с японским обществом Дружбы и обществом «Тамба-Тамбов» по реализации совместных проектов в рамках укрепления дружбы и сотрудничества между странами.
Отдельное направление будет посвящено совместным научно-исследовательским проектам. В рамках визита руководитель общества «Тамба-Тамбов» Кавадзо провёл образовательный бизнес-семинар на тему «Основы японского предпринимательства».
«Атмосфера очень приятная, люди добрые, веселые русские, все шутят. У вас есть гостеприимство – это есть и у японцев», - считает Масато Кавадзу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.