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Завершился Международный фестиваль имени С.В. Рахманинова
Сегодня, 07:58
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В Тамбове завершился XXXVIII Международный музыкальный фестиваль имени С.В. Рахманинова, завершающее мероприятие прошло на сцене Тамбовского драматического театра. В течение апреля любители классической музыки могли наслаждаться выступлениями музыкантов мировой величины, незаурядных творческих коллективов.
Более пяти тысяч человек побывали на концертах фестиваля во многих муниципальных образованиях Тамбовской области. Фестиваль имеет важное значение не только для нашего региона, но и страны в целом. Программа фестиваля всегда отличается разнообразием: от инструментальной классики до джазовых композиций.
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