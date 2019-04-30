Как дальше будем жить?

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Согласно Уставу города председатель гордумы подотчётен представительному органу, но действующий руководитель гордумы ни разу в течение шестого созыва не отчитался за свою деятельность ни перед депутатами, ни перед широкой общественностью.



В то же время жители города хотят получить ответы на ряд вопросов, которые обозначил на последнем заседании городской Думы депутат Артем Александров, в том числе: кто будет нести ответственность за ухудшение социально-экономического положения в городе Тамбове, за снижение уровня жизни горожан, за кризис власти, когда назначаемые руководители областного центра становятся фигурантами уголовных дел. Пока ответы из городской Думы на эти вопросы не поступили. Если 5 лет назад муниципальный долг города Тамбова составлял 1,6 млрд. рублей, то сейчас уже практически 3 млрд. рублей. По данным статистики, реальные денежные доходы населения за этот же период сократились на 15%, сокращаются объёмы инвестиций в основной капитал.На этом фоне по информации администрации Тамбовской области город Тамбов находится на последнем месте среди других городских округов по степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.Согласно Уставу города председатель гордумы подотчётен представительному органу, но действующий руководитель гордумы ни разу в течение шестого созыва не отчитался за свою деятельность ни перед депутатами, ни перед широкой общественностью.В то же время жители города хотят получить ответы на ряд вопросов, которые обозначил на последнем заседании городской Думы депутат Артем Александров, в том числе: кто будет нести ответственность за ухудшение социально-экономического положения в городе Тамбове, за снижение уровня жизни горожан, за кризис власти, когда назначаемые руководители областного центра становятся фигурантами уголовных дел. Пока ответы из городской Думы на эти вопросы не поступили.



