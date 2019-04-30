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Горожан приглашают на «Песни Победы»
Сегодня, 12:56
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До 9 мая на базе Музейно-выставочного центра Тамбовской области будет организован показ кинофильма «Песни Победы», который составили из воспоминаний ветеранов, которые проживают за границей. Проект охватил два континента, восемь стран, десять масштабных концертов.
«Песни Победы» – это ведь не просто слова, положенные на музыку, это наша история и память. Это песни, связывающие не только разные поколения, но и вообще всех людей мира. Мира во всех смыслах. Мира, который выше и важнее любых разногласий.
Инициаторами проекта выступило Правительство города Москвы.
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