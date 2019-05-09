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В Тамбове пройдет фестиваль славянской культуры
Сегодня, 06:38
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26 мая в Городском парке культуры и отдыха города Тамбова пройдет фестиваль Славянской Культуры «Культ-Ура! Здоровая Русь!». В программе: славянские техники оздоровления, мастер-классы для детей и взрослых, дегустации, детский квест, дядя-театр, хороводы, казачий вар, необычные фотозоны, конкурсы, призы и многое другое! Время проведения с 11:00 до 18:00 часов.
Цель фестиваля - знакомство народа с историей и культурой наших предков. Вы сможете поколоть дрова, сделать обережную куклу, закрутиться в хороводе и многое другое. На фестивале у всех желающих будет уникальная возможность облачиться в кольчугу, надеть воинский шлем, взять в руки меч и настоящий щит.
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