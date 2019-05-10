ФК «Тамбов» вышел в Российскую Премьер-Лигу Комментариев: 0



«Нужно первое место и это под силу, ведь курчане обыграли Сочи и дали нам шанс. Спасибо за РПЛ и надеюсь, что все что обещали наши тамбовские боссы перед болельщиками, они выполнят», - написал болельщик Андрей Лазарченков в группе ФК «Тамбов».



«Еще хочу отметить замечательную команду по работе с болельщиками, которая делает сюжеты и благодаря которым мы в курсе что и как! Все на уровне РПЛ и даже более чем!», - аналогичного мнения Paul Morphy. Впервые в истории тамбовского футбола наша команда – ФК «Тамбов» получила право прямого выхода в Российскую Премьер-Лигу. За два тура до конца Олимп-Первенства России, имея игру в запасе, футбольный клуб «Тамбов» оформил выход в РПЛ.«Нужно первое место и это под силу, ведь курчане обыграли Сочи и дали нам шанс. Спасибо за РПЛ и надеюсь, что все что обещали наши тамбовские боссы перед болельщиками, они выполнят», - написал болельщик Андрей Лазарченков в группе ФК «Тамбов».«Еще хочу отметить замечательную команду по работе с болельщиками, которая делает сюжеты и благодаря которым мы в курсе что и как! Все на уровне РПЛ и даже более чем!», - аналогичного мнения Paul Morphy.



