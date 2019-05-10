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В Тамбове легковушка протаранила жилой дом
Сегодня, 13:36
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На улице Карла Маркса в городе Тамбове произошла серьезная авария - водитель иномарки «ЗАЗ Шанс» потерял управление и на большой скорости врезался в двухэтажное здание. От сильного удара машину развернуло, и она столкнулась с деревом. Машина загорелась, но благодаря другим автомобилистам удалось погасить пожар.
Пострадавших госпитализировали в больницу, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
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