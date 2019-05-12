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» » В Тамбове пройдет финал конкурса «Зарничка»

В Тамбове пройдет финал конкурса «Зарничка»

Вчера, 08:21
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В Тамбове пройдет финал конкурса «Зарничка»В Тамбове на базе лицея № 28 завтра пройдет финал региональной детской военно-спортивной игры «Зарничка». Более 80 учеников начальных классов со всей территории Тамбовской области пройдут не легкую полосу испытаний. Лучших из лучших ждут дипломы от регионального Управления образования и науки.
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