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В Тамбове пройдет финал конкурса «Зарничка»
В Тамбове на базе лицея № 28 завтра пройдет финал региональной детской военно-спортивной игры «Зарничка». Более 80 учеников начальных классов со всей территории Тамбовской области пройдут не легкую полосу испытаний. Лучших из лучших ждут дипломы от регионального Управления образования и науки.
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